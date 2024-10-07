Üye Girişi
Haberler

Edirne Emniyet Müdürlüğüne 54 Yeni Araç Tahsis Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 54 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yeni araçlarla halkın daha hızlı ve kaliteli hizmet alacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığınca Edirne Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araç, törenle hizmete alındı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende, Edirne halkının desteği, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının koordinesinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 54 aracın birimlere dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti.

Araç filosunun yenilenmesiyle Edirne halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacaklarını anlatan Karaburun, "Halkımız ihbar hattını aradığında daha hızlı bir şekilde onların yanında olmayı amaçlıyoruz. 112 kayıtlarına göre Edirne'de bir polisin çağrıya yetişme hızı 5 dakikanın üzerinde. Biz bunu kentimiz için daha kısa süreye indirmeyi hedefliyoruz. Filomuzu daha da güçlendirerek polisin 2 dakikada olay yerine intikal etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Karaburun, alınan araçların polisin gücüne güç katacağını, araçların vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet edilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Yeni alınan araçları kullanacak polislere de seslenen Karaburun, "Ben personelimden bu araçları daha öncekilerde olduğu gibi titiz ve hassas kullanmalarını, araçların bakımlarını yakından takip etmelerini istirham ediyorum. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edildi ve araçların anahtarları polis ekiplerine dağıtıldı.

Karaburun daha sonra bir hizmet aracını kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

edirne

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

İsrail katliamının yıl dönümünde Tel Aviv'de siren sesleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.