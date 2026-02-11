Haberler

Edirne DKMP Şube Müdürü Yapça, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yapça, çeşitli kategorilerde en etkileyici fotoğrafları seçerek oylamaya katkıda bulundu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yapça, Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", fotoğraflarını seçen Yapça, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğraflarını tercih eden Yapça, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Sidar Can Eren'ın "Süt kuzusu" isimli fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar 17.00'ye kadar devam edecek.

