Edirne Dini İhtisas Merkezi Balkanlar'daki Müslümanlara da hizmet edecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet Akademisi bünyesindeki Edirne Dini İhtisas Merkezi'nin Balkanlar'daki Müslümanlara da hizmet sunacağını söyledi.

Sezer, Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne'nin, her cadde ve sokağında maneviyatın ve tarihin muhteşem hatıralarının yer aldığı özel bir şehir olduğunu ifade etti.

Şehrin manevi dinamiklerinin halen görüldüğünü belirten Sezer, "Eski Cami'yi, Hasan Sezai Hazretleri'ni, Darülhadis Camisi'ni her ziyaret ettiğimizde, Muradiye Camisi'ne gidip oradan saraya baktığımızda ve Muradiye'nin avlusunda yatan büyük zatları ziyaret ettiğimizde bu şehrin halen daha büyük bir manevi dinamik üzerinde durduğunu kalben hissediyoruz." dedi.

Sezer, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisi ile Edirne'de çok önemli bir hizmete imza attığını dile getirdi.

Akademinin Balkanlar'a da hitap edeceğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'yi Balkanlar'ın başkenti olarak addediyoruz. Balkanlar'a da hitap edecek şekilde burada yeniden hizmete başlamaları şehrimiz açısından, ahde vefa açısından çok büyük ve çok kıymetli bir hizmettir. Bizim buradaki muradımız ve buranın açılma amacı biz Balkanlar'a hitap etmek istiyoruz. Türkiye'den gelen hocalarımız da başımızın üzerinde ama buranın hizmet edeceği yer Balkanlar'dır. Balkanlar'dan gelecek olan imamlarımız, müftülerimiz, din görevlilerimizi çok iyi bir şekilde burada hizmet içi eğitimle yetiştirmemiz oraya hizmet açısından, oradaki Müslüman kardeşlerimize hizmet açısından çok daha hayırlı olacaktır. "

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler de din görevlilerinin mesajlarının cemaatin doğrudan vicdanına ve hayat pratiğine ulaşmak zorunda olduğunu belirtti.

Akademide kazanılan birikimin tecessüm edeceği yerin sadece mihrap ve minberler olmadığını vurgulayan Şenkardeşler, "Sizler kürsüden inip halkın arasına karıştığınızda elde ettiğiniz bilgiyi ne denli içselleştirebildiğinizi ahlaki ciddiyet ve manevi duruşunuzla göstereceksiniz. Önemli olan ne bildiğiniz değil o bilgiyi halkın gözünde nasıl temsil ettiğinizdir. İnsanımız ve bilhassa cemaatiniz sözlerinizden önce sizin samimiyetinizi ve yaşam biçiminizi okuyacaktır." dedi.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen de Edirne'de ilk mezunlarını veriyor olmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Merkezin 14 Nisan 2025'de eğitime başladığını ifade eden İşçen, 8 aylık eğitimin sonunda 45 hafız kursiyerin aday din görevlisi olmaya hak kazandığını belirtti.

Emrullah Gülmez'in de mezunlar adına konuşma yaptığı program, ilahi söylenmesi ve mezunlara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mezunların aileleri katıldı.