Trakya Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde öğrenci, akademisyen ve idari çalışanların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik birimlerde ihtiyaçlar yerinde tespit edilirken, Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı raporları ve paydaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Kampüs ve eğitim binalarındaki fiziki düzenlemelerin yanı sıra öğrencilerin ulaşım, barınma ve beslenme imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencilerin ve çalışanların kendilerini üniversitenin değerli bir parçası olarak hissetmelerini önemsediklerini belirtti.

İyilik halini kurumsal kültürün temel değerlerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Hatipler, ihtiyaçları yerinde tespit ederek üniversite genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocasinan Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Edirne Belediyesi, Kocasinan Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince TREDAŞ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanarak belediyeye teslim edildiği cadde ve sokaklarda yol bakım ve asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Altyapı çalışmalarının ardından teslim süreci tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Büyükbaş hayvan destekleri 2026'da artırıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı büyükbaş hayvan destekleme modelinde buzağılara yönelik destek tutarlarının artırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında buzağı başına 1400 lira olarak uygulanan temel destek, 2026 yılında 2 bin liraya yükseltildi.

Aile işletmelerine verilen destek 1400 liradan 2 bin liraya, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara sağlanan destek 1120 liradan 2 bin liraya çıkarıldı.

Yerli sperma kullanımına yönelik destek 700 liradan 1000 liraya, soy kütüğüne dahil hayvanlar için sağlanan destek ise 2 bin 100 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Genç ve kadın üreticilere verilen destek 980 liradan 1400 liraya, birinci derece örgüt üyelerine sağlanan destek de 280 liradan 400 liraya çıkarıldı.

Dişi buzağılar için uygulanan ari işletme desteği ise 5 bin 600 liradan 8 bin liraya yükseltildi.

2026 yılı destekleme modelinde yeni destek kalemleri de uygulanacak.

Buna göre, planlama bölgesinde yetiştirilen buzağılar için 1000 lira, AB onaylı işletmelerde doğan dişi buzağılar için 1200 lira, genomik test yaptırılan dişi buzağılar için 4 bin lira ilave destek verilecek.

Embriyo transferinden doğan buzağılar ile cinsiyeti belirli spermadan doğan buzağılar için 5'er bin lira, "Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi" kapsamında doğan buzağılar için de 1000 lira destek sağlanacak.

Kaynak: AA