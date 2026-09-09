İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, 2026 yılı arıcılık destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Ünlüsoy, yaptığı açıklamada, arıcılıkla uğraşan yetiştiricilere yönelik 2026 yılı arıcılık destekleme başvurularının başladığını belirtti.

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, 30 Ekim'e kadar başvuru yapması gerektiğini aktaran Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Birlik üyesi yetiştiriciler, bağlı bulundukları arıcılar birliğine, birlik üyesi olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru dilekçelerini teslim edecek. Ayrıca yetiştiricilerin, arılı kovanlarını Arıcılık Yönetmeliği kapsamında 31 Ekim'e kadar tespit ettirmeleri gerekiyor."

Süloğlu'nda okulların çevresinde temizlik yapıldı

Süloğlu'nda okulların çevresi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi temizlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı açıklamada, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları ve daha rahat ortamlarda bulunmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, belediye ekiplerinin ilçedeki okulların çevresinde bakım onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yaptığını aktaran Ormankıran, çalışmaların yıl boyunca süreceğini ifade etti.

Ormankıran, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA