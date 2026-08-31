Haberler

Edirne Belediye Başkanı'ndan Yeni Adli Yıl Mesajı ve Altyapı Çalışmaları

Edirne Belediye Başkanı'ndan Yeni Adli Yıl Mesajı ve Altyapı Çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yeni adli yılın yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yeni adli yılın yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, hukukçu kimliğiyle yıllarca savunduğu adalet ilkesinin, bugün Edirne Belediye Başkanı olarak taşıdığı kamu hizmeti anlayışının da temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Hukukun üstünlüğünü, eşitliği, hakkaniyeti ve kamu yararını temel alan yönetim anlayışını temel aldığını aktaran Gencan, "Yerel yönetimler açısından baktığımızda hukuka bağlılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik vazgeçilmez ilkelerimizdir. Edirne'mize hizmet ederken her vatandaşımızın hakkını gözetmek, kamu kaynaklarını adil ve doğru kullanmak ve hemşehrilerimize eşit mesafede durmak bizim temel sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Gencan, yeni adli yılın başta hukuk camiası olmak üzere tüm ülkeye adalet, huzur ve güven getirmesi temennisinde bulundu.

Karadağ'dan ETSO'ya ziyaret

Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Edirne'de yürütülen kültürel ve sosyal çalışmalar ile kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Irmak ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Karadağ'a teşekkür etti.

Edirne'deki altyapı çalışmaları

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi'ne su sağlayan eski içme suyu hattının devreden çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çavuşbey ve Yancıkçı Şahin mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, eski hattın devreden çıkarılması ve yenilenen içme suyu hattının tamamen kullanıma alınmasına yönelik süreci en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de büyük skandal! Isırmaya hazırlanırken kabusu yaşadı
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Batman'daki cinayette kan donduran detay! Oğlu gidip teslim oldu

Kan donduran cinayet! Böyle evlat olmaz olsun
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu

Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadına büyük şok
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Cep telefonuyla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar

Görüntü Türkiye'den! Telefonla kayıt alan kişiyi hemen uyardılar
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı