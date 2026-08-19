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Keşan'da Arıcılara Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi

Keşan'da Arıcılara Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi
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Keşan'da arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde larva transferi uygulamalı gösterildi. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan'daki program kapsamında ilçe müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Keşan'da arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, ana arı üretiminin önemli aşamalarından larva transferi uygulamalı olarak gösterildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen eğitime İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, teknik personel ve arıcılar katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Oskay tarafından verilen eğitimde, arıcılara ana arı yetiştiriciliğine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında larva seçimi ve transfer işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Arıcılar, işlemleri yerinde inceleyerek teknik bilgi ve deneyim kazandı.

Edirne'de nitelikli ana arı üretiminin yaygınlaştırılması ve arıcıların teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve saha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Keşan'da personelle buluştu

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Keşan ilçesi programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Buluşmada ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Keşan'ın tarımsal üretim potansiyeli ile üreticilere sunulan hizmetlerin de değerlendirildiği görüşmede personelin görüş ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA
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