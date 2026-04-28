Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Alireisoğlu, okulda düzenlenen İstiklal Marşı törenine katıldı.

Törenin ardından öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Alireisoğlu, okulda yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Truva Maratonu'nda derece yapan Bos, madalya ve kupasını kültür evine bağışladı

Truva Maratonu'nda derece elde eden sporcu Özcan Bos, kazandığı madalya ve kupayı Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evine bağışladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Truva Antik Kenti'nden adını alan ve 26 Nisan'da düzenlenen maratonun 10K Erkekler kategorisinde yarışan Bos, kendi yaş grubunda birinci oldu.

Bos, elde ettiği madalya ve kupayı Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evini ziyaret ederek kurumun kurucusu Ender Bilar'a teslim etti.

Kültür evinde sergilenmesi planlanan ödüllerin, oluşturulacak özel bir köşede ziyaretçilere sunulacağı ve karekod uygulamasıyla bilgiye erişim sağlanacağı belirtildi.

Bos, yaptığı değerlendirmede sporun yalnızca bireysel başarıdan ibaret olmadığını belirterek, elde edilen değerlerin toplumla paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Ender Bilar ise Bos'un sportif başarısının yanı sıra kente sağladığı katkılarla örnek bir sporcu olduğunu ifade ederek, Edirne'yi farklı şehirlerde düzenlenen maratonlarda temsil ettiğini kaydetti.

Süloğlu'nda öğrenciler Çanakkale'yi ziyaret etti

Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Çanakkale gezisine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Emin Cevat Tutar'ın himayelerinde ve belediyenin destekleriyle düzenlenen geziye katılan öğrenciler, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, Kilitbahir ve tarihi tabyaları ziyaret etti.

Gezi kapsamında öğrencilerin Çanakkale ruhunu yerinde hissetme imkanı bulduğu belirtilen açıklamada, programın öğrencilerin tarih bilinci kazanmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi