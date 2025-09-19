Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında gazilerin vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Gazilerin cesareti, onurlu duruşları ve sarsılmaz sevgilerinin yol gösterici olduğunu aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Bizler bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin destansı mücadelelerine borçluyuz. Görevimiz bu emanete sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum."

CHP İl Başkanı Taybıllı

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini belirtti.

Bu tarihin vatan savunmasında canını ortaya koyan gazilerin şeref günü olarak hafızalara kazındığını vurgulayan Taybıllı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki yürüyüşü, gazilerimizin cesareti ve fedakarlığıyla mümkün olmuştur. Onların gösterdiği eşsiz mücadele, bugün bizlere yol gösteren en büyük güçtür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gazilerimizin haklarını savunmayı, onurlu yaşamlarını güvence altına almayı ve onların hatırasını yaşatmayı en önemli görevlerimizden biri sayıyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

19 Eylül Gaziler Günü

İpsala'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda Piyade Üsteğmen Mehmet Sait Akarsu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçe protokol üyeleri ve gaziler katıldı.