AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, vatan topraklarını korumak uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül tarihinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan İba, bu tarihin gazilere duyulan saygı ve minnetin sembolü olduğunu aktardı.

Gazilerin bu toprakların istiklalini ve istikbalini savunurken gösterdikleri kahramanlıkla adlarını Türk tarihine altın harflerle yazdırdığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Onların aziz hatıraları, sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de yolunu aydınlatmaktadır. Bugün ulaştığımız medeniyet seviyesinde, alın teriyle ve canıyla mücadele eden gazilerimiz, milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında en önde gelen değerler arasında yer almaktadır.

Onlara olan minnet borcumuzu ödememiz mümkün değildir, ancak vefa ile yaşatmamız boynumuzun borcudur. Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklaline sahip çıkmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum."

Edirne Belediyesi'nden Gaziler Günü programı

Edirne Belediyesince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit yakınları için kahvaltı düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, programda yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesi olarak her zaman gaziler ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

Programa Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Sergülen Güzel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kıbrıs gazisi Demir'e ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Kıbrıs gazisi Fevzi Demir'i evinde ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette konuşan Tohumcu, "Ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette şube müdürü Aslı Korkmaz Oruç da yer aldı.