Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneliler 'in bayramlarını kutladı.

Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nın Allah'ın rızasını elde etme vesilesi, yaratana şartsız teslimiyet sembolü olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve dünyanın gerek pandemi gerek savaş ve krizler ile zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde idrak ettiğimiz bayramlarımızla yaşadığımız manevi iklimin, tüm bu sıkıntılı dönemlerin nihayetinde aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız medeniyetler beşiği bu topraklarda en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir.

Birlik - beraberlik timsali Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış kadim şehrimiz Edirne'den saygı ve sevgilerimle mübarek bayramınızı kutlar; birlik beraberliğimizin her daim güçlenerek devam etmesi temennilerimle, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

-Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi protokol girişi önünde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, akademik ve idari çalışanlar katıldı.

Konya Şehir Hastanesinde, görevi başında vurulan Dr. Ekrem Karakaya'nın da anıldığı bayramlaşma töreninde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunuldu.

Ardından, bayramlaşma törenine katılan Trakya Üniversitesi mensupları birbiriyle bayramlaştı.