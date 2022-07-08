Edirne'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'den kısa kısa

Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneliler 'in bayramlarını kutladı.

Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneliler 'in bayramlarını kutladı.

Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nın Allah'ın rızasını elde etme vesilesi, yaratana şartsız teslimiyet sembolü olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve dünyanın gerek pandemi gerek savaş ve krizler ile zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde idrak ettiğimiz bayramlarımızla yaşadığımız manevi iklimin, tüm bu sıkıntılı dönemlerin nihayetinde aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız medeniyetler beşiği bu topraklarda en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir.

Birlik - beraberlik timsali Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış kadim şehrimiz Edirne'den saygı ve sevgilerimle mübarek bayramınızı kutlar; birlik beraberliğimizin her daim güçlenerek devam etmesi temennilerimle, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

-Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi protokol girişi önünde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, akademik ve idari çalışanlar katıldı.

Konya Şehir Hastanesinde, görevi başında vurulan Dr. Ekrem Karakaya'nın da anıldığı bayramlaşma töreninde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunuldu.

Ardından, bayramlaşma törenine katılan Trakya Üniversitesi mensupları birbiriyle bayramlaştı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Kurban Bayramı Milletvekili Fatma Aksal Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title