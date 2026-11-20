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Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nde "Anadolu Evliyaları Tasavvuf Musikisi Konseri" düzenlendi.

Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü'nün üstlendiği konserde Hicaz, Acem, Hüseyni, Rast ve Pençegah makamlarında ilahiler seslendirildi.

Program kapsamında düzenlenen tasavvuf sohbetinde konuşan Hakan Alvan, tasavvufun İslam dininden ayrı bir alan olmadığını belirterek "Tasavvuf, Kur'an ve sünnetin içsel bir yolculukla yaşanma okuludur." dedi.

Osmanlı dönemine ait biyografik kaynaklar üzerinde 15 yıldır çalışma yürüttüğünü anlatan Alvan, devlet adamları, alimler, şairler, musikişinaslar ve mimarların önemli bölümünün tasavvuf terbiyesinden geçtiğini ifade etti.

Mimar Sinan'ın Hacı Bektaş Veli Ocağı'nda yetiştiğine ilişkin sözleri hatırlatan Alvan, şeyhi Yusuf Sinan'ın, Hacı Bayram Veli'nin dervişi olduğunu, İsmail Dede Efendi'nin ise Mevlevi geleneğinden geldiğini aktardı. Evliya Çelebi ve Fuzuli gibi isimlerin de tasavvuf geleneği içerisinde yetiştiğini kaydetti.

Tasavvufun insanın nefsini terbiye etmesine ve ahlaki olgunluğa ulaşmasına yönelik bir yol olduğunu vurgulayan Alvan, bu anlayışın temelinde edep ve yaratılmışlara saygının bulunduğunu dile getirdi.

Program, semazen gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA