Bakan Ersoy'dan Makedonya Eski Saat Kulesi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Edirne'nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi'ni restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Edirne'nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi'nin restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Roma Dönemi'nden günümüze uzanan bu önemli mirası, sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarını da kapsayan arkeolojik alanıyla koruyarak geleceğe taşıdıklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Ziyaretçi yürüyüş yolları, engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleriyle herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz kulede, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Edirne'nin kent tarihi sergi alanlarında anlatılıyor, teras katında ise şehrimizin eşsiz panoraması ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin çağdaş müzecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne'nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak."