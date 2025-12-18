Sisli havada otomobil dereye uçtu; 18 yaşındaki İsa öldü
Edirne'de yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. 18 yaşındaki sürücü İsa Özer yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
EDİRNE'de yoğun sisin etkili olduğu bölgede dereye uçan otomobilin sürücü İsa Özer (18), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü çıkışında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede İsa Özer yönetimindeki 16 APR 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla çıkartılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız bedeni, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.