Edirne'de Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaşamını Yitirdi
Edirne'de yoğun sis nedeniyle dereye uçan otomobildeki 18 yaşındaki sürücü İsa Özer hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü çıkışında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede İsa Özer yönetimindeki 16 APR 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla çıkartılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cansız bedeni, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,