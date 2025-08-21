Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Edirne'de poliçe gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel