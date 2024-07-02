Edirne'de Umumi Tuvalette Bulunan 10 Bin Lira Sahibine Teslim Edildi

Edirne'de, umumi tuvalette belediye personeli tarafından bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi.

Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Emrah Özeren, Çilingirler Caddesi'ndeki bir umumi tuvalette, poşet içinde para ve banka kartı buldu.

Poşeti alan Özeren, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Banka kartından kimliği tespit edilen 84 yaşındaki Ali Çetinkaya'ya parası teslim edildi.

Çetinkaya, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.