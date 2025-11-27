Edirne'de Turizm ve Restorasyon Çalışmaları Hız Kazanıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin turizm şehri olma kimliğini güçlendirmek için çok sayıda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

Sezer, İl Genel Meclisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte kısıtlı bütçeyle olağanüstü işler gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Köylere yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Sezer, köy yollarının asfaltlanması, içme suyu ve sulama altyapıları ile enerji sistemleri yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Edirne'nin tarımın yanında turizm şehri de olduğuna dikkati çeken Sezer, kentte restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Tarihi dokunun korunması için restorasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Vali Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda ilimizde 500'e yakın restorasyon çalışması var. Bu, Türkiye ortalamasına baktığınızda çok büyük bir oran. Bir taraftan Saraçlar Caddesi'ni yapıyoruz, Ayakkabıcılar Çarşısı'nın restorasyonu bitmek üzere. Camiler, saraylar, hamamlar, konaklar, birçok alanda restorasyon çalışması devam ediyor ve birçoğu da bitme aşamasına geldi.

Bu çalışmalara devam edeceğiz. Meriç Nehri'nin iki tarafı da düzenlendi. Belki Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri Edirne'ye yapıldı. Neredeyse 24 saat vatandaşlarımız orayı dolduruyor. Muhteşem bir alan oldu. Nehrin her iki tarafını da vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde düzenledik."

Sezer, imkanlar ölçüsünde restorasyon çalışmalarını nehrin diğer yakasına doğru taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin en güzel millet bahçesinin Meriç Nehri kenarında hayata geçirildiğini dile getiren Sezer, Meriç Nehri'nin su sporlarıyla cazibe merkezi olması için gayret gösterdiklerini, Tunca Nehri'nde de benzer çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

Sezer, kentteki tarihi çeşmelerin tekrar akar hale getirilmesi için de çalışma yaptıklarını belirtti.

Saros Körfezi çalışmaları

Her yıl 2 milyon turisti ağırlayan Saros Körfezi'nin geçmişte çok hor kullanıldığına dikkati çeken Sezer, geçen yıldan bu yana bölgede ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Çöp yığınları, kaçak yapılar ve düzensizliğin olduğu alanlarda bu yıl sıkı tedbirlerin alınacağını belirten Sezer, körfezin güçlü turizm lokasyonu haline getirilmesi için adımların atıldığını söyledi.

İbrice Limanı'nda atıl durumda olan dalış merkezi alanının da düzenlendiğini dile getiren Sezer, dalış sporcularını bölgeye çekmek amacıyla su altı müzesinin oluşturulacağını, Edirne'nin önemli eserlerinin taş replikalarının denize batırılacağını anlattı.

İl Özel İdaresinin kısıtlı bütçelerle önemli işler yaptığının altını çizen Sezer, hem iş üretip hem de iştiraklerle kurumu güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.