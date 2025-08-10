Edirne'de Tunca Nehri İncelemesi ve Keşan'da Altyapı Çalışmaları

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Tunca Nehri'nde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Tunca Nehri havzasındaki incelemede bölgedeki su seviyesi ve mevcut su yönetimi uygulamalarını yerinde değerlendirildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü Kemik'ten ziyaretler

Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Atatürk Ortaokulu ve İnönü İlkokulu'nu ziyaret eden Kemik, okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kemik, yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Keşan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına ilçe merkezinde devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezinin adım adım güzelleştiği belirtildi.

Demirciler Caddesi'ndeki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altyapı çalışmalarını tamamladığımız caddemizde ilk kat asfalt serimine başladık. Modern, güvenli ve konforlu yollarla hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak."