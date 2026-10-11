Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencisi Zehra Karamuk, oto yıkamacıda PPF uyguluyor

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi öğrencisi Zehra Karamuk (23), oto yıkamacıda araçlara pasta, cila, seramik kaplama ve boya koruma filmi olan PPF uygulaması yapıyor. Müşterilerinden olumlu tepkiler alan Karamuk, "Hedefim, umarım nasip olursa, sertifikalarımı aldıktan sonra tamamen bütün eğitimlerimi tamamladıktan sonra, kendime ait bir iş yeri açmak" dedi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Karamuk, küçük yaşlarda başlayan otomobil tutkusunu 3 yıl önce mesleğe dönüştürdü. Edirne'de bir oto yıkamacıda çalışan Karamuk, aldığı eğitimlerin ardından araçlara pasta, cila, seramik kaplama ve boya koruma filmi olan PPF uygulaması yapmaya başladı. Çocuk yaşlarda arkadaşlarıyla evcilik oynamak yerine babasına ait otomobile büyük ilgi duyduğunu ve babasıyla birlikte aracı yıkadıklarını anlatan Karamuk, "Sürekli babamdan araba ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Babamın uyuduğu zamanlarda otoparka inip, arabasını silip yıkamaya çalışıyordum" dedi.

Arabalara olan ilgisini bilen arkadaşlarının tavsiyesi ile oto yıkamacıda işe başladığını anlatan Zehra Karamuk, hem üniversiteyi hem de çalışma hayatını birlikte götürdüğünü söyledi. Karamuk, "Hiç kadın yok, olur mu yapabilirmiyim diye tereddüt ettim. Sonra kadın şoförler var, en azından kadın eli değmiş gibi bir hissiyat uyandırması açısından mantıklı olabilir dedim. Trafikte erkek sürücüler olduğu kadar kadın sürücüler de oldukça fazla. Kadın sürücüler aracını yıkamaya acaba ben mi götürsem, eşim mi götürse, abim veya babam mı götürse diye, sürekli bir tereddütte kalınıyor. Kadın çalışanların az olduğu bir bölüm olduğu için kendi derdini anlatabilir miyim diye düşündükleri için en azından bu sektörde kadın eli değsin dedim. Bu sektöre başlamış oldum. İlk başlarda gelen müşterilere araca uygulanan, bir cilada, bir kaplamada veya bir PPF uygulamasında neler olduğunu anlattığımda bir kadın müşterimiz, 'Sen nereden biliyorsun bunları?' dedi. Ben yapıyorum dedim. Mutlu oldu, en azından bir kadının eli değiyor dedi" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM KENDİME AİT İŞYERİ AÇMAK'

Sektörde 3 yıldır çalıştığını ve işiyle ilgili eğitimleri almayı sürdürdüğünü söyleyen Karamuk, "Hedefim, umarım nasip olursa, sertifikalarımı aldıktan sonra tamamen bütün eğitimlerimi tamamladıktan sonra,

kendime ait bir iş yeri açmak. tabii ki de çok stabil bir düşünce olabilir. Ailem yurt dışında yaşıyor, oraya gitmeyi düşünebilirim. Türkiye dahil olmak üzere şubeleşmeye gidebilecek

derecede büyük bir işletme sahibi olmak çok isterim. Bu sektörde cinsiyet ayrımı yok. Sektörün ne olduğu hiç fark etmez. İster araba olsun, ister motor olsun, sert, erkekle eşleştirilen herhangi bir sektör olsun bunun hiçbir şekilde bir cinsiyeti yok. Nasıl arabayı bir bayan, bir hanımefendi kullanabiliyorsa aynı zamanda bu arabanın iç dışından, pasta cilasından, motorundan veya herhangi bir elektronik aksamından, bilgili olmak kesinlikle çok çok daha mantıklı. Çünkü özellikle bunun bir erkeğe bir kadını yok" diye konuştu.

'KADIN MÜŞTERİLERİMİZ MERAKLA GELMEYE BAŞLADILAR'

İşletme sahibi Nevzat Özel (41) ise kadın çalışanların sektörde fark yaratacağını düşündüklerini söyledi. Özel, "Bu sektöre girdiğimden beri hep bir kadın çalışanımızın burada fark yaratacağını düşünüyorduk. Eski ortaklarımla beraber sürekli bunun tartışmasını da yapıyorduk. Tutar mı, tutmaz mı diye. Ama her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de 'neden olmasın' ile başladık. Neden bir uygulama kısmında, bir pasta-cila, seramik kaplama, cam filmi veya PPF neden yapamasınlar dedik, sonrasında Zehra arkadaşımız geldi. Bir iş başvurusunda bulundu. Bu işe bir merakı olduğunu söyledi. Bizim de zaten böyle bir talebimiz vardı. İlk başta biraz heyecanlıydı ama zamanla bunun üstesinden gelebileceğine inandığımız için biz de bu destek olmaya karar verdik. Olumlu dönüşler de aldık. Kadın müşterilerimiz merakla gelmeye başladılar. 'Gerçekten bu işi yapan bir kadın var mıymış?' diye geldiler. İlk başta biraz korkuları vardı. Sonrasında kendi isteğiyle ve bizim verdiğimiz eğitim doğrultusunda bunun üstesinden geldi. Zamanla baktık pasta cilayı da yapabiliyor. Sonra bununla yetinmedi. 'Abi, seramik kaplamayı öğrenmek istiyorum' dedi. Seramik kaplamayı da öğrettik. Başarılı bir şekilde yapabiliyor" dedi.

Zehra Karamuk'un çalışmasıyla birlikte olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Özel, "Sosyal medyada kadın çalışanınızın olduğunu görünce merakla gelmeye başlayan kadınlar oldu. Gerçekten yapabiliyor mu diye sırf deneme amaçlı araçlarını bırakanlar da oldu. Oturup merakla izleyenleri de gördük. Maddi manevi bunun ekmeğini yemeye başladık. Biz de böyle bir şeye ön ayak olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı