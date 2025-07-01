Edirne'de Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, Jandarma Astsubay Erkan Özkan, Gencay Oskan ve hamile eşi Seray Oskan yaşamını yitirdi. Üç otomobilin karıştığı kaza sonrası, olay yerinde büyük bir heyecan yaşandı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan (39), Gencay Oskan (28) ve 5 aylık hamile eşi Seray Oskan (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Barağı köyü çıkışında meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gencay Oskan (28) idaresindeki 22 HS 902 plakalı otomobille çarpıştı. Enez yönüne giden İ.K. yönetimindeki 22 FB 812 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler Erkan Özkan ile Gencay Oskan'ın öldüğünü belirledi. Gencay Oskan'ın 5 aylık hamile eşi Seren Oskan da kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oskan çiftinin, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan'ın oğlu ve gelini olduğu öğrenildi.

ÖZKAN İÇİN TÖREN

Evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan için bugün görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Özkan'ın ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Edirne İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak ile mesai arkadaşları, jandarma ve emniyet personeli katıldı. Erkan Özkan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından dua okundu. Özkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Erkan Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Öte yandan Oskan çifti, bugün ikindi vakti Enez ilçesi bağlı Karaincirli köyünde defnedilecek.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den İstanbul'u da sallayan deprem için endişelendiren uyarı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi

Suudi Arabistan takımı, dünya devini eledi
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.