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Edirne'de 257 yabani kuş kurtarıldı

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Edirne'nin Enez ilçesinde yapılan operasyonda, ticareti yapılan 257 yabani kanatlı kuş ele geçirilerek koruma altına alındı. Çamurcun, kılkuyruk ve yeşilbaş ördek gibi türlerin bulunduğu kuşlarla ilgili Bakanlık, yaban hayvanı ticaretine karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Edirne'de yapılan operasyonda, ticarete konu edildiği tespit edilen 257 yabani kanatlı kuşun koruma altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, operasyona ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ticarete konu edildiği tespit edilen 257 yabani kanatlı kuşa el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aralarında çamurcun, kılkuyruk, mandarin, suna, karolin ördekleri, yeşilbaş ördek ve sessiz kuğu gibi türlerin de bulunduğu yabani kuşlar, gerekli işlemlerin ardından koruma altına alındı. Yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulmasına ve ticaretine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA
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