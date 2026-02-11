Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne Lisesi Mehmet Halazaoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin TEKNOFEST başvuru rakamlarını artırmak istediklerini söyledi.

Başvuru sürecinde kentin tüm imkanlarının öğrenciler için kullanılması gerektiğini belirten Alireisoğlu, "İlimizde yaklaşık 55 bin öğrencimiz var. Bu heyecanı bu teklifi her birinin önüne götürmemiz gerekiyor. Bu dönemde bu coğrafyada bizim yapmamız gereken bir oluşum bu. Sizin desteklerinizi okulda ortaya koyacak olduğunuz çabayı önemsiyorum. Şehrin bütün imkanlarını öğrencilerimiz proje yaparken kapıyı çalarak kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Alireisoğlu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin Vali Yunus Sezer tarafından ödüllendirileceğini ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de bölgeyi teknoloji üretiminde örnek gösterilen bir konuma taşımayı amaçladıklarını, TEKNOFEST ve DENEYAP'ın milli teknoloji hamlesinin en önemli yapı taşları olduğunu dile getirdi.

TÜBİTAK İl Koordinatörü Tülay Bilgin de Edirne'den 2018-2025 yıllarında TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda 6 takımın dereceye girdiğini, 2026 yarışmaları için 2 bin 492 takım ile 12 bin 460 öğrencinin başvurmasını beklediklerini kaydetti.

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ da yarışmalar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

TEKNOFEST ve DENEYAP yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.