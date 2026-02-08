Haberler

Meriç Nehri'nin taştığı bölgede mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Güncelleme:
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması sonucu evlerde mahsur kalan kedi ve köpekler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, botla giderek hayvanları sahipleriyle birlikte kurtardı.

Edirne'de Meriç Nehri'nin taştığı bölgedeki yerleşim yerlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Nehrin taştığı Bosnaköy mevkisindeki ev ve çiftliklerde kedi ve köpekleri mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Botla taşkın sahasına açılan ekipler, sahipleriyle birlikte evlere giderek hayvanları kurtardı.

Ekiplere Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) de destek verdi.

Mahsur kalan 3 kedisi ekiplerce kurtarılan Umut Cevher, "3 kedimiz evde mahsur kalmıştı. AFAD ekibimizle birlikte onları kurtardık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar." dedi.

Öte yandan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor. Son yapılan ölçümde debi saniyede 1162 metreküp olarak kaydedildi.

