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Edirne'de Otomobiliyle 2 Kişiye Çarpıp Kaçan Şüpheli Sınır Kapısında Yakalandı

Edirne'de Otomobiliyle 2 Kişiye Çarpıp Kaçan Şüpheli Sınır Kapısında Yakalandı
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Edirne'de bir dinlenme tesisinde tartıştığı 2 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçan Hollanda vatandaşı O.N., Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelinin çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de Hollanda vatandaşı O.N., dinlenme tesisinde tartıştığı 2 kişiye otomobiliyle çarpıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, O.N., Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Edirne-Lalapaşa yolundaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Otomobiliyle tesise gelen Hollanda vatandaşı O.N., market kısmında henüz belirlenemeyen nedenle görevli ile tartıştı. Tartışmanın dışarıya taşması üzerine araya girenler müdahale edip, tarafları ayırdı. Bu sırada otomobiline binen O.N., tartıştığı kişiler arasında bulunan İ.İ. ve E.A.'nın üzerine aracını sürerek, çarptı. Yere düşen 2 kişi yaralanırken, O.N., hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.İ. ve E.A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

O.N. ise Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. O.N.'nin otomobiliyle 2 kişiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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