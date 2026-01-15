Edirne'de su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünlerinde sürdürülebilirlik, kalite ve tüketici güvenliğinin sağlanması amacıyla Edirne ve ilçelerindeki denetimler sürüyor.

Mevzuata uygunluk, izlenebilirlik ve hijyen şartlarını kontrol eden ekipler denetimlerine devam edecek.

Ertaş'tan Köse'ye ziyaret

Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ertaş, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Köse de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Ertaş'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve AK Parti Kırcasalih Belde Başkanı Abdullah Alko da yer aldı.

Keşanspor yönetimi Özcan'ı ziyaret etti

Keşanspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulüp yöneticileri ziyarette takımın hedefleri hakkında Özcan'a bilgi verdi.

Özcan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini kaydetti.