Edirne'de Su Ürünleri Denetimi ve Süne ile Mücadele Çalışmaları

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından il merkezi ve ilçelerde perakende balık satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, kalitesi ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bu kapsamda balık stoklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı su ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

Süne ile mücadele çalışmaları

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğdayda verim kaybına neden olan süne zararlısına karşı mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerdeki teknik ekipler tarafından süne kışlak alanlarında detaylı sonbahar sürvey çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler bitki sağlığı ve verimliliği için üretim sezonu boyunca sahada çalışmalarını sürdürecek.