Edirne'de Sözde Avukattan 77 Bin Lira Dolandırıcılık

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi sözde dava dosyasının kapatılacağı vaadiyle 77 bin lira dolandırıldı.

Kendisini telefonda avukat M.E.A. olarak tanıtan kişi, Harmanlı köyünde yaşayan S.T'den (28) adına açılmış dava dosyasını kapatmak için 77 bin lira istedi.

S.T. kendisine gönderilen S.G'ye ait hesap numarasına istenen parayı gönderdikten sonra M.E.A'ya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.