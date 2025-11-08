Edirne'de Sis Etkili Oldu, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesi yer yer 30 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yetkililer, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.