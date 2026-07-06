Edirne'de sınır güvenliğinde kullanılmak üzere çok sayıda ekipman ve araç hizmete alındı

EDİRNE'de, Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen IPA programı kapsamında, emniyet, jandarma ve göç idaresinde kullanılmak üzere, toplam 1 milyon 730 bin avro değerinde elektronik malzeme ve araç hizmete alındı.

Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin Bulgaristan'la yürüttüğü IPA programında devam eden 'Daha Güçlü Sınırlar' projesi kapsamında, optik okuyucular, kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, tabletler, bilgisayarlar ve monitörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda elektronik malzeme ile iki 4x4 araç ve bir minibüs hizmete alındı. Toplam değeri 1 milyon 730 bin avro olan elektronik malzeme ve araçlar, Edirne Valiliği önünde düzenlenen törenle, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu katıldı.

'YASA DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEDE TAKVİYE OLACAK'

Törende projeyle ilgili bilgi veren Vali Sezer, Edirne'nin bir sınır şehri olduğunu hatırlatarak, "Biz sınır şehriyiz. Büyük bir sınırımız var. Avrupa'ya açılan dört kapıya sahibiz ve sınırlarımızdan da biliyorsunuz geçmiş dönemlerde yoğun bir şekilde özellikle yasa dışı göçmen çok fazlaydı. Alınan tedbirlerle beraber Edirne'miz büyük ölçüde rota olmaktan çıktı göçmen trafiği yönüyle. Bugün de 'Daha Güçlü Sınırlar' projesi kapsamında daha önce sınır hatlarındaki bütün ulaşım yollarını yaptırmıştık, asansörlü kuleler yapılmıştı. Şimdi de emniyetimiz, jandarmamızın ve göç idaremizin tesisat ve araç gereç noktasında güçlendirilmesi için özel idaremizin ve valiliğimizin yürütmüş olduğu İPA kapsamında projeyi sonuçlandırdık. Burada da hem emniyetimize, jandarmamıza ve göç idaremize optik okuyuculardan kamera sistemlerine kadar, sahte kimliklerini tespit edilmesine yarayan araçlara kadar birçok aracı ve donanımı arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre sisteme katmış olacağız. Bu manada da hem vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırma, hem de yasa dışılığın önüne, göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere diğer kaçakçıların önüne geçecek araç ve gereçlerde takviye olacağını düşünüyoruz" dedi.

Alınan ekipmanların ve araçların, eksik görülen noktalarda kullanılacağını söyleyen Sezer, "Burada yaklaşık arkadaşlar 1 milyon 730 bin euroluk bir alım söz konusu. Kamera sistemlerinden, optik okuyuculara kadar birçok ekipman var. Donanım malzemesi var. Araçlar da var; arazi araçları ve minibüsler. Yoğunluklu kamera sistemleri, tabletler, optik okuyucular, jandarma plaka tanıma sistemleri. Bunlar bizim açımızdan önemli. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaz ama bize takviye olacak. Önemli noktalara, eksik gördüğümüz noktalara koyacağımız HTS kamera, sabit kamera, hareketli kamera, görüntüleme merkezi kuruldu bir tane. Yine dört çarpı dört arazi araçları, monitörler, fotoğraf kabini, bilgisayarlar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazları gibi birçok araç ve gereç de var bunların içerisinde" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı