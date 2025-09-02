Edirne'de 'Sevenler' Suç Örgütü Üyesi İki Firari Yakalandı

Haberler

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 'Sevenler' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheliyi bağ evinde yakaladı. Daha önce yapılan operasyonda 6 ilde gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Edirne'de "Sevenler" suç örgütü üyesi firari 2 şüpheli bağ evinde yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne haziran ayında düzenlenen operasyonda firari olarak aranan 2 zanlının saklandığı evi tespit etti.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ö.S. ile Y.L. gözaltına alındı.

Haziran ayındaki operasyonda Edirne merkezli "Sevenler" suç örgütüne yönelik 6 ilde gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Zanlılardan 2'si firari olarak aranıyordu.

