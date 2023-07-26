Edirne'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler Çankırı'da toprağa verildi

EDİRNE'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler Çankırı'da toprağa verildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, askeri birlikte dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen araç kazasında ağır yaralandı. Özler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Özler'in naaşı bu sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde düzenlenen törenin ardından Çankırı'ya getirildi.

Cenaze namazının ardından yapılan dua sonrasında şehit Özler, Alıca köyünde toprağa verildi.