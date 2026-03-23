Milli Savunma Fuarı Edirne'de Açılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde Selimiye Meydanı'nda savunma sanayi fuarı açılacağını belirtti.

Sezer, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkan Savaşları'nın hüznün, acının ve yokluğun yaşandığı, milletin hafızasında derin izler bırakan bir dönem olduğunu söyledi.

Balkan Savaşları sırasında Şükrü Paşa önderliğinde Edirne'de büyük bir destan yazıldığını belirten Sezer, bu kahramanlıkların genç kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Destanın her gününün ayrı birer kahramanlık hikayesi olduğuna işaret eden Sezer, "Bunları biz biliyoruz fakat gençlerimize ve gelecek nesillere de aktarmamız, tarihimizi diri tutmamız lazım. Bu tarih, Edirne'nin bir parçası olduğu gibi ülkemizin de önemli bir parçası ve dönüm noktasıdır." dedi.

50 milli ve yerli sistem sergilenecek

Bu yılki anma programını Milli Savunma Bakanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Edirne Valiliği işbirliğinde daha kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerini aktaran Sezer, Selimiye Meydanı'nda farklı bir boyuta taşıyacaklarını dile getirdi.

Bu kapsamda açılacak fuarda yaklaşık 50 milli ve yerli sistemin sergileneceğini dile getiren Sezer, şunları söyledi:

"Fuarda Milli Savunma Üniversitesi, Makine ve Kimya Endüstrisi, ASFAT, Baykar, Roketsan, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi milli savunma şirketlerimizin yapmış oldukları, hepimizin göğsünü kabartan savunma sanayine ait bütün ürünler ve silahlar sergilenecek."

Yine AKINCI, TB2 gibi insansız hava araçları, Sungur ve Hisar hava savunma sistemleri gibi birçok sistemi hem gençlerimize hem Edirne'mize tanıtma imkanımız olacak."

Program kapsamında, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurulan 57. Piyade Alayı'nın dönem kıyafetleriyle gösteri yürüyüşü yapacağını belirten Sezer, Atak helikopterleri ve F-16'ların da Balkan şehitleri anısına saygı uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Sezer, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösteri sunacağını, 5. Kolordu Komutanlığı bandosunun konser vereceğini ve anma etkinliklerinin komando yeminiyle sona ereceğini anlattı.

Balkan şehitlerinden alınan emanetin daha ileriye taşındığını vurgulayan Sezer, "Şehitlerimizin torunlarıyla gurur duyabilecekleri bir etkinliği, Milli Savunma Bakanlığımız, 1. Ordu Komutanlığımız ve Garnizon Komutanlığımızla koordineli şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vali Sezer'e açıklamasında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu da eşlik etti.