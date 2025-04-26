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Edirne'de Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlatıldı

Edirne'de Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlatıldı
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Edirne'de 'Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi' ile sağlık okuryazarlığı artırılacak, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması sağlanacak. Proje, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

Edirne'de "Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi" başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlıklı hayat için sahadayız" sloganıyla başlatılan projenin vatandaşların sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Proje ile sağlık konularında bilinçlenme, daha sağlıklı bir yaşam sürdürme ve sağlıklı yaş almanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim süresince katılımcıların kronik hastalıklar açısından yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilecek, kanser taramaları yapılacak, bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalıkları artırılacak ve gerekli görüldüğünde destek sağlanarak kaçırılmış fırsatlar değerlendirilecektir."

Bu kapsamda Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Sağlıklı Hayat Akademisi katılımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısının yapıldığı aktarıldı.

Proje hakkında gerekli ön değerlendirmenin yapıldığı toplantıda katılımcıların sorularının yanıtlandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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