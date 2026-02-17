Haberler

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
Edirne'de ani sağanak yağışlar cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep olurken, Meriç Nehri'nin debisi de artış göstermeye devam ediyor. Yetkililer, yağışların sürmesi halinde debinin daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran yağmur kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Zaman zaman kuvvetlenen sağanak ana arterlerde araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Yağışın yarın akşama dek aralıklarla ve zaman zaman kuvvetli olarak sürmesi bekleniyor.

Meriç'in debi artışı sürüyor

Meriç Nehri'nin dün başlayan debi artışı sürüyor.

Öğle saatlerinde 891 metreküp/saniye ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 924 metreküpe çıktı.

Baypas kanalının da devreye girmesiyle şu anki debi herhangi bir risk oluşturmuyor.

Yetkililer, hem Bulgaristan'daki hem de Edirne çevresindeki yağışların sürmesi halinde debideki artışın devam edebileceğini belirtiyor.

Nehirde en son 10 gün önce debi 1258 metreküpe kadar çıkmış, su yer yer yatağından taşarak çevreye yayılmıştı. Meriç, pik yaptığı bu debi seviyesinden düşüşe geçmişti.

Kaynak: AA " / " + Salih Baran -
500

