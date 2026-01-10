Edirne'de Sağanak Yağış Sonucu Bir Binanın İstinat Duvarı Yıkıldı

EDİRNE'de sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de sağanak yağış gün boyu yer yer etkili oldu. Medrese Alibey Mahallesi'nin Aşiyan Bayırı mevkisinde akşam saatlerinde apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Çöken istinat duvarı apartmandaki iki evin balkonunda hasara neden oldu. Yetkililer, apartmanın temelinde hasar meydana gelip gelmediğinin incelemenin sonunda belli olacağını belirterek, gerek görülmesi halinde binanın tahliye edileceğini söyledi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Apartman sakinleri de inceleme sürürken evlerinden dışarı çıktı. Apartmanın girişinde iş yeri bulunan Gökhan Demirci, "Otururken aniden bir ses geldi. Deprem oluyor zannettik. Sonra çıkıp baktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" dedi. Selenay Dernekçi ise, "Aniden yer sallandı, biz mutfakta dolaplarımızdan biri devrildi sandık. Sonra çıktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" diye konuştu.

Öte yandan istinat duvarının yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.