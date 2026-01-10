Haberler

Edirne'de Sağanak Yağış Sonucu Bir Binanın İstinat Duvarı Yıkıldı

Edirne'de Sağanak Yağış Sonucu Bir Binanın İstinat Duvarı Yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de meydana gelen sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken apartmanda hasar oluştu. Yetkililer, binanın temelini inceleyecek.

EDİRNE'de sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de sağanak yağış gün boyu yer yer etkili oldu. Medrese Alibey Mahallesi'nin Aşiyan Bayırı mevkisinde akşam saatlerinde apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Çöken istinat duvarı apartmandaki iki evin balkonunda hasara neden oldu. Yetkililer, apartmanın temelinde hasar meydana gelip gelmediğinin incelemenin sonunda belli olacağını belirterek, gerek görülmesi halinde binanın tahliye edileceğini söyledi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Apartman sakinleri de inceleme sürürken evlerinden dışarı çıktı. Apartmanın girişinde iş yeri bulunan Gökhan Demirci, "Otururken aniden bir ses geldi. Deprem oluyor zannettik. Sonra çıkıp baktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" dedi. Selenay Dernekçi ise, "Aniden yer sallandı, biz mutfakta dolaplarımızdan biri devrildi sandık. Sonra çıktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük" diye konuştu.

Öte yandan istinat duvarının yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor