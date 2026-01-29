Edirne'de sağanak etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri önlemler aldı.
MGM Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel