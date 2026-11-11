Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de sabaha karşı etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Polis, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alıp sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı; sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabaha karşı etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Bu arada, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA