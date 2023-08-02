Edirne'de Roman Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi

EDİRNE'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen 3 bine yakın Roman vatandaşları için, Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Roman Soykırım Anıtı Porajmos'un çiçeklerle süslenen fotoğrafı, Meriç Nehri'ne bırakıldı.

Meriç Nehri kıyısında Auschwitz Kampı'nda yaşamını yitiren 3 bine yakın Roman vatandaşı için anma etkinliği düzenlendi. Program, hayatını kaybeden Roman vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anmaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, grup üyeleri ile Roman vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, Roman Soykırımı Anıtı 'Porajmos'un çiçeklerle süslenen fotoğrafı nehre bırakıldı.