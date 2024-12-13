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Edirne'de ROMACTED II Kapanış Konferansı ve Huzur Toplantıları Düzenlendi

Edirne'de ROMACTED II Kapanış Konferansı ve Huzur Toplantıları Düzenlendi
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Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin işbirliğiyle düzenlenen ROMACTED II Kapanış Konferansı'na katılarak Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeleri tanıttı. Konferansın ardından Uzunköprü ve Meriç'te düzenlenen Huzur Toplantıları'nda asayiş, trafik güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele konuları masaya yatırıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle yürütülen ROMACTED II Kapanış Konferansı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, ROMACTED Projesi kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Konferansta belediyenin projeyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Tanrıkulu, Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların detaylarını anlattı.

Programda Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı William Massolin, Edirne Belediyesinin projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Massolin, Edirne'deki "Çocuk Evi" Projesi'nin diğer belediyeler arasında örnek bir uygulama olarak öne çıktığını belirtti.

Uzunköprü ve Meriç'te "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi.

Uzunköprü ve Meriç ilçesine bağlı Küplü ve Subaşı beldelerinde "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantılarda asayiş ve trafik güvenliği konularıyla kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele ve uyuşturucu bağımlılığına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Okul çevresi ve öğrenci güvenliği gibi konuların da ele alındığı toplantılarda vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantılara İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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