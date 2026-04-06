Edirne'de Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi

Edirne'de Roma dönemine ait Kybele heykeli ele geçirildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykelini ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de yurt dışına götürülmeye çalışılan Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir otomobilde ekiplerce yapılan aramada heykel ele geçirildi.

Edirne Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, eserin milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllara ait, Anadolu'da bereket, doğa ve doğurganlığı simgeleyen mermer Tanrıça Kybele heykeli olduğu tespit edildi.

Heykel müzeye teslim edildi, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
