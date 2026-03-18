Edirne'de tarihi köprülerde bayramda tek yön uygulaması

Edirne Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik akışını düzenlemek için bazı güzergahlarda değişiklikler yaptı. 20-22 Mart tarihleri arasında Meriç Köprüsü'nde tek yönlü düzenleme uygulanacak.

Edirne Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte trafik akışının düzenlenmesine yönelik tedbirler alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, bayram süresince oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşımın daha düzenli sağlanması amacıyla bazı güzergahlarda trafik düzenlemesine gidildi.

Bu kapsamda, 20 Mart Cuma günü saat 08.00'den 22 Mart Pazar günü saat 22.00'ye kadar Meriç Köprüsü üzerindeki trafik akışı, Tunca Nehri istikametinden Protokol Evi yönüne doğru tek yönlü olarak sağlanacak.

Karaağaç ve Millet Bahçesi istikametinden şehir merkezine gitmek isteyen sürücülerin ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü veya NATO Köprüsü güzergahlarını kullanmaları gerekecek.

Açıklamada, vatandaşların belirtilen trafik düzenlemesine uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
