Edirne'de Kaçan Otomobilde 7 Göçmen Yakalandı
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirdiğini tespit ettikleri 34 GM 3130 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Ekiplerden kaçan otomobil, Havsa-Uzunköprü kara yolu Çukurköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü S.Y. ve Somali uyruklu düzensiz göçmen, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki Somali uyruklu diğer 6 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.