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Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

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Edirne'de, emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüsün çarpıştığı kazada 10'u polis 11 kişi yaralandı.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

10'U POLİS 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirne- Kapıkule karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis midibüsü, yol üzerinde dönüş yapan, turistlerin taşındığı Sıddık Bozdoğan yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 10'u polis 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Durumları hafif olan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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