Edirne'de Polis Memurlarına Yaka Kamerası Eğitimi

Edirne'de trafik birimlerinde görevli polis memurlarına yeni yaka kameralarının kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, kameraların etkin kullanımı ve vatandaş ile iletişimde şeffaflığın artırılması gibi konular ele alındı.

Edirne'de trafik birimlerinde görevli polis memurlarına yeni tip yaka kameralarının kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantısı İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaka kameralarının kullanım esaslarının yanı sıra vatandaşla iletişimde şeffaflığın artırılması, görevli personelin güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinde etkinliğin yükseltilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Açıklamada, emniyet teşkilatının modern teknolojiyi etkin şekilde kullanarak güvenli trafik ortamı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
