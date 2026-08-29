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Edirne'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Edirne Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.Ö. idaresindeki 22 AAB 256 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, S.A. yönetimindeki 33 BEJ 833 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ile arkasında bulunan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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