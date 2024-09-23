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Balkan Türkleri, Mora Katliamı'nı Anmak İçin Yunan Konsolosluğu'na Çelenk Bıraktı

Balkan Türkleri, Mora Katliamı'nı Anmak İçin Yunan Konsolosluğu'na Çelenk Bıraktı
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Edirne Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirilen katliamı anarak Yunanistan Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. 40 bin Türk'ün katledildiği bu olayın hatırlatıldığı etkinlikte, katliamların detayları ve Türklerin yaşadığı acılar dile getirildi.

EDİRNE Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Mora Yarımadası'nda 1821 yılında Batı Trakya Türklerine yönelik gerçekleştirilen katliamı anarak, Yunanistan Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu'na gelerek, yaklaşık 203 yıl önce Yunanistan'da zulüm gören ve Mora Yarımadası'nın Tripoliçe kentinde katledilen 40 bin Türk için konsolosluğa siyah çelenk bıraktı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Temsilcisi Zülfettin Hacıoğlu, katliam öncesi Mora'da 80 binden fazla Türk'ün yaşadığını ifade ederek; "Mart 1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan ve Rum azınlığın yaşadığı diğer bölgelere yayılan ayaklanmalar esnasında silahlı Yunan çeteler tarafından Mora, Orta Yunanistan ve Ege adalarında yaşayan Türklere yönelik birçok katliam gerçekleştirilmiştir. Yunan isyancılar tarafından 23 Eylül 1821 tarihinde ele geçirilen Tripoliçe'de 30 binden fazla Türk katledilmiştir. 1821 yılı öncesi su anki Yunanistan sınırlarında bulunan Mora Yarımadası'nda 80 binden fazla Türk-Müslüman yaşamaktaydı. Philiki Eterya örgütü 1821-1829 yılları arasında bölgede çok büyük katliamlar yaparak Mora Yarımadası'nda tek Türk-Müslüman bırakmamıştır" dedi.

'KATLİAMI UNUTTURMAYACAĞIZ'

Mora Yarımadası'nda 10 binlerce Türk'ün işkence ile katledildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Kan ile beslenen bu caniler kadın, hamile, çocuk, yaşlı demeden, aralarında Yahudilerin de bulunduğu 10 binlerce Türk'ü hunharca, acımasızca işkence ile katletmişlerdir. Rum isyancılar intikam hissiyle Müslüman köylerini yağmalayıp Türkleri katletmiş, kuşattıkları şehir ve kalelerde Türkleri açlığa mahkum etmişlerdir. Rumların ele geçirdikleri şehirlerde yağma ve katliam rutin hale gelmiştir. Rum din adamları ise isyana katılan Rumlara şehitlik vaat ederek katliamlara teşvik etmiştir. Amerikalı tarihçi Justin Mccarthy 'Ölüm ve Sürgün' adlı eserinde Türklerin öldürüldüklerini yazmaktadır. Nasıl kıyımdan geçirildiğini çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmadan acımasızca öldürtüldükleri yazmaktadır. Yunan eşkıyalarının Çamerya'da olduğu gibi Navarin'de, Tripoli'de, Mora'da yaptığı katliamları tarihten silmek mümkün olmayacaktır 203 yıl geçse de biz Mora katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRK OLDUKLARI İÇİN KATLEDİLMİŞLER'

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu da 52 ilde anma gerçekleştirdiklerini söyledi. Mutlu, "203 yıl önce yaklaşık 30-40 bin civarında insanımız Türk oldukları için katledilmiş ve o dönemin tarihçilerinin anlattığı gibi, o bölgede cesetlerin üzerinde atlar dolaşmış. O kadar ciddi bir katliam, bir soykırım yaşanmış. Bizler de Balkan Rumeli Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin 52 ilinde olan teşkilatlarımızla anma gerçekleştiriyoruz. O dönemde hayatını kaybeden insanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balkan Türkleri Batı Trakya Yunanistan Edirne

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