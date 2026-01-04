Haberler

Edirne'de metruk binanın çatısı çöktü; bitişiğindeki ev tahliye edildi

Edirne'de metruk binanın çatısı çöktü; bitişiğindeki ev tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de metruk bir binanın çatısının bilinmeyen bir nedenle çökmesi sonucunda bitişiğindeki evdeki biri çocuk toplam 4 kişi pencereden tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de tek katlı metruk binanın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü, aynı girişi paylaşan bitişiğindeki tek katlı evde biri çocuk 4 kişi ise pencereden tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Hacir Şakir Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk binanın çatısı, bilinmeyen nedenle çöktü. Girişleri aynı yerden olan bitişiğindeki tek katlı evde biri çocuk 4 kişi, panik yaşadı. İhbarla bölgeye polis, İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evdeki dört kişi, ortak girişin çökmeden dolayı kapanması nedeniyle, AFAD ekipleri tarafından pencereden tahliye edildi. Çatısı çöken metruk bina ise Edirne Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar