Edirne'de Meriç Nehri'nde Güvenlik Denetimleri Başladı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nde zodyak botla devriye görevine başladı. Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.
Kent merkezinden geçen ve Yunanistan sınırını oluşturan bölgelerde görev yapan ekipler, geçen ay devriye görevine başladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma asayişin sağlanması, yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla düzenli denetimler gerçekleştiriyor.
Zodyak botla nehir boyunca yapılan devriyelerde, ekipler su hattı üzerindeki hareketliliği yakından takip ediyor.
Denetimlerin sınır güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel