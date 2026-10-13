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Edirne'de Makamdan Gönüle konseri 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de yapılacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, “Makamdan Gönüle” konserini 20 Ekim Salı saat 20.00'de düzenleyecek. Programda Dilek Sıla Bağdatlı, Efe Çakmak, Hande Erzen ve M. Fadıl Atik sahne alacak; biletler biletinial'den alınabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Makamdan Gönüle" konseri gerçekleştirilecek.

Topluluğun konser salonunda 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de düzenlenecek programda Dilek Sıla Bağdatlı, Efe Çakmak, Hande Erzen ve M. Fadıl Atik sahne alacak.

Türk müziğinin farklı makamlarından eserlerin seslendirileceği konserde, solistlere topluluk sanatçıları eşlik edecek.

Konserin biletleri "biletinial" üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA
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